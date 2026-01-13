SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI mittags

Um 12:08 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,63 Prozent tiefer bei 13 342,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,199 Prozent leichter bei 13 400,20 Punkten, nach 13 426,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 13 336,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 416,66 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 12 887,48 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 12 484,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 701,72 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Sonova (+ 0,71 Prozent auf 214,10 CHF), Logitech (+ 0,44 Prozent auf 77,32 CHF), UBS (+ 0,40 Prozent auf 38,09 CHF), Swiss Re (+ 0,08 Prozent auf 126,55 CHF) und Lonza (-0,04 Prozent auf 565,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Sika (-7,44 Prozent auf 152,50 CHF), Swiss Life (-2,57 Prozent auf 865,00 CHF), Holcim (-1,46 Prozent auf 78,18 CHF), Geberit (-1,13 Prozent auf 630,20 CHF) und Roche (-0,85 Prozent auf 339,60 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 990 221 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 291,718 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

