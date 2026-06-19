SMI-Handel aktuell: So steht der SMI aktuell

Wenig Veränderung ist am fünften Tag der Woche in Zürich zu beobachten.

Um 15:42 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,03 Prozent auf 13 761,87 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,621 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,077 Prozent tiefer bei 13 755,19 Punkten in den Handel, nach 13 765,83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 727,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 826,99 Zähler.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 0,573 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 364,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, stand der SMI noch bei 12 459,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der SMI auf 11 871,52 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1,38 Prozent auf 3 237,00 CHF), Alcon (+ 1,35 Prozent auf 52,60 CHF), Swiss Re (+ 0,98 Prozent auf 123,30 CHF), Lonza (+ 0,96 Prozent auf 496,30 CHF) und Novartis (+ 0,86 Prozent auf 119,06 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Amrize (-3,31 Prozent auf 43,54 CHF), Partners Group (-2,57 Prozent auf 681,60 CHF), Richemont (-0,84 Prozent auf 183,50 CHF), UBS (-0,78 Prozent auf 40,74 CHF) und Nestlé (-0,61 Prozent auf 78,48 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 771 544 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 282,530 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at