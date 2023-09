SMI-Handel aktuell: So steht der SMI am Mittag

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,06 Prozent höher bei 11 160,57 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,257 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,429 Prozent schwächer bei 11 106,29 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 11 154,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 103,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11 219,56 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,202 Prozent. Vor einem Monat, am 21.08.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 848,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, betrug der SMI-Kurs 11 173,65 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.09.2022, wies der SMI 10 429,40 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,66 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 395,33 Punkten.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Sonova (+ 1,42 Prozent auf 221,10 CHF), Nestlé (+ 0,96 Prozent auf 107,74 CHF), Richemont (+ 0,69 Prozent auf 116,35 CHF), Logitech (+ 0,65 Prozent auf 64,76 CHF) und Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 95,58 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Lonza (-1,97 Prozent auf 432,00 CHF), Partners Group (-1,80 Prozent auf 1 034,00 CHF), UBS (-0,93 Prozent auf 23,52 CHF), Sika (-0,82 Prozent auf 240,80 CHF) und Swiss Life (-0,66 Prozent auf 572,20 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 267 927 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 285,374 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

