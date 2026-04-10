ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Lohnendes ABB (Asea Brown Boveri)-Investment?
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10.04.2026 10:03:36
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier letztlich bei 28,47 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,512 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 248,67 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 148,67 Prozent angewachsen.
ABB (Asea Brown Boveri) war somit zuletzt am Markt 127,46 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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