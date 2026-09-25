ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Hochrechnung
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25.09.2026 10:03:40
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,17 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,208 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (80,50 CHF), wäre das Investment nun 258,25 CHF wert. Mit einer Performance von +158,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 149,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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