ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Lohnender ABB (Asea Brown Boveri)-Einstieg?
|
09.10.2026 10:04:05
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 09.10.2025 wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 58,86 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 169,895 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (78,80 CHF), wäre die Investition nun 13 387,70 CHF wert. Damit wäre die Investition um 33,88 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 144,85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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