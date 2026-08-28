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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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ABB (Asea Brown Boveri)-Anlage 28.08.2026 10:03:39

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 32,97 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 303,265 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 042,85 CHF, da sich der Wert einer ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am 27.08.2026 auf 79,28 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 140,43 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 144,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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