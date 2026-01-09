ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Lohnende ABB (Asea Brown Boveri)-Anlage?
|
09.01.2026 10:05:10
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren abgeworfen
ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier bei 30,44 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 328,515 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers auf 59,24 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 461,24 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 94,61 Prozent.
Alle ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 111,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ABB
