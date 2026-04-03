SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,38 CHF. Bei einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 318,674 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,84 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 981,52 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 109,82 Prozent gleich.

ABB (Asea Brown Boveri) wurde am Markt mit 119,68 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at