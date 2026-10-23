ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Rentabler ABB (Asea Brown Boveri)-Einstieg?
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23.10.2026 10:03:37
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,241 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 359,90 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Anteils am 22.10.2026 auf 68,92 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 135,99 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von ABB (Asea Brown Boveri) betrug jüngst 129,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ABB
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