SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 30,28 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 330,203 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf 84,66 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 954,95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 179,55 Prozent gesteigert.

ABB (Asea Brown Boveri) war somit zuletzt am Markt 153,83 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at