SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier bei 48,26 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,721 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.03.2026 gerechnet (64,64 CHF), wäre das Investment nun 1 339,41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,94 Prozent gesteigert.

Alle ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 117,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at