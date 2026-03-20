SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile 17,48 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,722 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers auf 65,84 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 376,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 276,71 Prozent.

Zuletzt verbuchte ABB (Asea Brown Boveri) einen Börsenwert von 119,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at