ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Lohnendes ABB (Asea Brown Boveri)-Investment?
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01.05.2026 10:03:56
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 01.05.2023 wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,12 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,113 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 244,21 CHF, da sich der Wert einer ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am 30.04.2026 auf 78,44 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 244,21 CHF, was einer positiven Performance von 144,21 Prozent entspricht.
ABB (Asea Brown Boveri) wurde am Markt mit 137,90 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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