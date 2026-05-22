ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|ABB (Asea Brown Boveri)-Anlage
|
22.05.2026 10:04:00
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 47,33 CHF. Bei einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,113 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere wären am 21.05.2026 173,72 CHF wert, da der Schlussstand 82,22 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73,72 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für ABB (Asea Brown Boveri) eine Börsenbewertung in Höhe von 146,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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