ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Rentabler ABB (Asea Brown Boveri)-Einstieg?
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11.09.2026 10:03:35
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers betrug an diesem Tag 56,72 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,630 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wären am 10.09.2026 1 372,71 CHF wert, da der Schlussstand 77,86 CHF betrug. Damit wäre die Investition 37,27 Prozent mehr wert.
ABB (Asea Brown Boveri) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 142,22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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