SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Alcon-Investition eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Alcon-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Alcon-Anteile letztlich bei 58,82 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Alcon-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 170,010 Alcon-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2023 auf 68,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 706,90 CHF wert. Damit wäre die Investition um 17,07 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Alcon betrug jüngst 33,83 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Alcon-Aktie fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Ein Alcon-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at