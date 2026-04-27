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WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

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Alcon-Anlage im Blick 27.04.2026 10:03:32

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren gekostet

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Alcon-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Alcon-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Alcon-Aktie betrug an diesem Tag 63,64 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Alcon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,571 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 59,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,18 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 6,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Alcon eine Marktkapitalisierung von 28,93 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Alcon-Papiere fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Alcon-Aktie bei 55,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

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