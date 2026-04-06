Alcon Aktie

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WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

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Frühe Anlage 06.04.2026 10:03:47

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 5 Jahren verloren

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Alcon-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Alcon-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66,82 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,497 Alcon-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 60,32 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,27 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,73 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Alcon eine Marktkapitalisierung von 29,38 Mrd. CHF. Das Alcon-Papier wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Alcon-Papier bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

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