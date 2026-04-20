Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Rentabler Alcon-Einstieg?
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20.04.2026 10:03:41
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Alcon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,38 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Alcon-Aktie investierten, hätten nun 132,661 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Alcon-Papiere wären am 17.04.2026 8 477,05 CHF wert, da der Schlussstand 63,90 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,23 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Alcon betrug jüngst 31,13 Mrd. CHF. Am 09.04.2019 wagte die Alcon-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Alcon-Aktie auf 55,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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