SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Alcon-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Alcon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 70,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,104 Alcon-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53,16 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 749,79 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,02 Prozent abgenommen.

Alcon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,89 Mrd. CHF gelistet. Alcon-Anteile wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Alcon-Papiers lag beim Börsengang bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at