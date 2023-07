SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alcon verdient

Am 24.07.2020 wurde das Alcon-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,10 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Alcon-Aktie investierten, hätten nun 1,815 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Alcon-Aktien wären am 21.07.2023 133,03 CHF wert, da der Schlussstand 73,30 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,03 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Alcon einen Börsenwert von 35,94 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Alcon-Anteile an der Börse SWX war der 09.04.2019. Der erste festgestellte Kurs der Alcon-Aktie lag damals bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at