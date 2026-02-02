Alcon Aktie

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

Lukrative Alcon-Anlage? 02.02.2026 10:04:30

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren verloren

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Alcon-Aktien gewesen.

Am 02.02.2023 wurden Alcon-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70,36 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Alcon-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,421 Alcon-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 62,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,72 CHF wert. Damit wäre die Investition um 11,28 Prozent gesunken.

Alle Alcon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,92 Mrd. CHF. Das Alcon-Papier wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Alcon-Aktie belief sich damals auf 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

