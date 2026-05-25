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WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

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Lukratives Alcon-Investment? 25.05.2026 10:03:55

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren verloren

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Alcon-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Alcon-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70,88 CHF. Bei einem Alcon-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,108 Alcon-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (53,28 CHF), wäre die Investition nun 751,69 CHF wert. Mit einer Performance von -24,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alcon war somit zuletzt am Markt 25,97 Mrd. CHF wert. Die Alcon-Aktie ging am 09.04.2019 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Alcon-Aktie auf 55,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

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