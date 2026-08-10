SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alcon-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Alcon-Aktie letztlich bei 69,10 CHF. Bei einem Alcon-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,447 Alcon-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 82,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 57,34 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,02 Prozent abgenommen.

Alcon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,92 Mrd. CHF. Die Alcon-Aktie ging am 09.04.2019 an die Börse SWX. Das Alcon-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at