Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Alcon-Investment im Blick
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22.06.2026 10:04:20
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alcon von vor 3 Jahren eingebracht
Das Alcon-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 71,92 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Alcon-Aktie investierten, hätten nun 139,043 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 52,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 349,83 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 7 349,83 CHF entspricht einer negativen Performance von 26,50 Prozent.
Alcon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,76 Mrd. CHF. Die Alcon-Aktie wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Alcon-Anteils bei 55,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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