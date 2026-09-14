Alcon Aktie

Alcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

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Alcon-Anlage unter der Lupe 14.09.2026 10:03:41

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Alcon-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Alcon-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 73,10 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 136,799 Alcon-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 7 384,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 53,98 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,16 Prozent abgenommen.

Alcon war somit zuletzt am Markt 26,00 Mrd. CHF wert. Alcon-Anteile wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Alcon-Papiers bei 55,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

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