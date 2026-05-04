SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Alcon-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Alcon-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,70 CHF. Bei einem Alcon-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,771 Alcon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (58,22 CHF), wäre das Investment nun 859,97 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,00 Prozent verringert.

Alcon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,41 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Alcon-Papiere fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Alcon-Papier bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at