Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Langfristige Performance
|
21.09.2026 10:03:43
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Alcon-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,64 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Alcon-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,272 Alcon-Aktien. Die gehaltenen Alcon-Papiere wären am 18.09.2026 68,23 CHF wert, da der Schlussstand 53,66 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 31,77 Prozent vermindert.
Am Markt war Alcon jüngst 25,86 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz der Alcon-Aktie fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Alcon-Aktie lag damals bei 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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