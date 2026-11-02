Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Lukratives Alcon-Investment?
|
02.11.2026 10:03:52
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Alcon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 59,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,672 Alcon-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,83 CHF, da sich der Wert einer Alcon-Aktie am 30.10.2026 auf 59,10 CHF belief. Damit wäre die Investition 1,17 Prozent weniger wert.
Der Alcon-Wert an der Börse wurde auf 28,48 Mrd. CHF beziffert. Das Alcon-Papier wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Alcon-Papiers lag damals bei 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alcon AG
|
27.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Erste Schätzungen: Alcon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Zürich: Anleger lassen SMI zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
22.10.26
|SIX-Handel SMI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Alcon AG
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|64,26
|0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.