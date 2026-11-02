SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Alcon-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Alcon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 59,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,672 Alcon-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,83 CHF, da sich der Wert einer Alcon-Aktie am 30.10.2026 auf 59,10 CHF belief. Damit wäre die Investition 1,17 Prozent weniger wert.

Der Alcon-Wert an der Börse wurde auf 28,48 Mrd. CHF beziffert. Das Alcon-Papier wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Alcon-Papiers lag damals bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at