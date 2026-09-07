SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Alcon eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Alcon-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 64,08 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,605 Alcon-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 57,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 894,19 CHF wert. Damit wäre die Investition um 10,58 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Alcon bezifferte sich zuletzt auf 27,63 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Alcon-Papiers fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Alcon-Aktie bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at