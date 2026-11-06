Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|Profitables Amrize-Investment?
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06.11.2026 10:03:30
SMI-Papier Amrize-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amrize von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde die Amrize-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,76 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Amrize-Aktie investiert, befänden sich nun 251,509 Amrize-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 762,58 CHF, da sich der Wert eines Amrize-Papiers am 05.11.2026 auf 34,84 CHF belief. Damit wäre die Investition um 12,37 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Amrize eine Marktkapitalisierung von 19,76 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Amrize-Aktie fand am 23.06.2025 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Amrize-Aktie bei 46,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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