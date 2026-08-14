Amrize Aktie

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WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

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Amrize-Investition 14.08.2026 10:03:41

SMI-Papier Amrize-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amrize von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Amrize-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 14.08.2025 wurde die Amrize-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Amrize-Anteile bei 41,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Amrize-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 240,964 Amrize-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,65 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 072,29 CHF wert. Damit wäre die Investition 9,28 Prozent weniger wert.

Am Markt war Amrize jüngst 20,89 Mrd. CHF wert. Das Amrize-Papier wurde am 23.06.2025 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Amrize-Aktie lag beim Börsengang bei 46,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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