Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|Amrize-Investition
|
14.08.2026 10:03:41
SMI-Papier Amrize-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amrize von vor einem Jahr verloren
Am 14.08.2025 wurde die Amrize-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Amrize-Anteile bei 41,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Amrize-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 240,964 Amrize-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,65 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 072,29 CHF wert. Damit wäre die Investition 9,28 Prozent weniger wert.
Am Markt war Amrize jüngst 20,89 Mrd. CHF wert. Das Amrize-Papier wurde am 23.06.2025 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Amrize-Aktie lag beim Börsengang bei 46,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amrize
|
14.08.26
|Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
14.08.26
|SMI-Papier Amrize-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amrize von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
14.08.26
|Zuversicht in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
Analysen zu Amrize
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|40,31
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.