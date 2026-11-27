Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|Investmentbeispiel
|
27.11.2026 10:03:44
SMI-Papier Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galderma von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Galderma-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 159,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 62,696 Galderma-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 492,16 CHF, da sich der Wert eines Galderma-Papiers am 26.11.2026 auf 183,30 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,92 Prozent angewachsen.
Galderma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42,96 Mrd. CHF gelistet. Am 22.03.2024 wurden Galderma-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Galderma-Aktie lag damals bei 61,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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