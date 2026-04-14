Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Profitabler Geberit-Einstieg?
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14.04.2026 10:03:52
SMI-Papier Geberit-Aktie: Hätte sich ein Investment in Geberit vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Am 14.04.2025 wurde das Geberit-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 547,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,255 Geberit-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.04.2026 9 930,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 544,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 0,69 Prozent.
Zuletzt verbuchte Geberit einen Börsenwert von 18,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Geberit
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