SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Geberit-Investment abgeworfen

Wer vor Jahren in Geberit-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Geberit-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 442,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Geberit-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,259 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 031,18 CHF, da sich der Wert eines Geberit-Papiers am 04.09.2023 auf 456,40 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3,12 Prozent.

Insgesamt war Geberit zuletzt 15,27 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at