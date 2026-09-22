Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Lohnendes Geberit-Investment?
|
22.09.2026 10:03:35
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Geberit-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 427,90 CHF. Bei einem Geberit-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,337 Geberit-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Geberit-Aktie auf 531,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 242,35 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,23 Prozent angewachsen.
Geberit war somit zuletzt am Markt 17,13 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Geberit
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