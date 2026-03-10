SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Geberit-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 361,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Geberit-Aktie investiert, befänden sich nun 0,277 Geberit-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,96 CHF, da sich der Wert einer Geberit-Aktie am 09.03.2026 auf 567,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,96 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Geberit belief sich zuletzt auf 18,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at