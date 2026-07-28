SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Geberit eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Geberit-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Geberit-Aktie bei 373,70 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Geberit-Aktie investierten, hätten nun 26,759 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 27.07.2026 auf 517,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 850,68 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 38,51 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Geberit belief sich jüngst auf 16,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at