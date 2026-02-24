Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Langfristige Anlage
|
24.02.2026 10:04:07
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Geberit-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 511,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Geberit-Aktie investiert, befänden sich nun 1,954 Geberit-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2026 auf 645,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 261,04 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,10 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Geberit betrug jüngst 21,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
