SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geberit-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Geberit-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Geberit-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Geberit-Anteile an diesem Tag bei 340,10 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Geberit-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,940 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 874,15 CHF, da sich der Wert einer Geberit-Aktie am 12.01.2026 auf 637,40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 87,42 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Geberit bezifferte sich zuletzt auf 21,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at