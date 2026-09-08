Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Performance unter der Lupe
|
08.09.2026 10:03:40
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geberit-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Geberit-Anteile bei 447,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22,361 Geberit-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 598,39 CHF, da sich der Wert einer Geberit-Aktie am 07.09.2026 auf 563,40 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25,98 Prozent.
Insgesamt war Geberit zuletzt 17,92 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Geberit
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
07.09.26
|Montagshandel in Zürich: SLI liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Verluste in Zürich: SMI in Rot (finanzen.at)
|
07.09.26
|Verluste in Zürich: SLI beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.09.26
|Schwacher Handel: SMI verliert zum Start (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.09.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Geberit AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Geberit AG (N)
|600,40
|0,13%