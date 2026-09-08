Geberit Aktie

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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Performance unter der Lupe 08.09.2026 10:03:40

SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geberit-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geberit-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Geberit gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Geberit-Anteile bei 447,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22,361 Geberit-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 598,39 CHF, da sich der Wert einer Geberit-Aktie am 07.09.2026 auf 563,40 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25,98 Prozent.

Insgesamt war Geberit zuletzt 17,92 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Geberit

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