SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geberit-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Geberit-Aktie Investoren gebracht.

Das Geberit-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Geberit-Aktie bei 506,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,747 Geberit-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 611,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 069,51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,70 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Geberit eine Marktkapitalisierung von 20,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at