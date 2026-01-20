Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Profitable Geberit-Investition?
|
20.01.2026 10:04:06
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geberit-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Geberit-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Geberit-Aktie bei 506,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,747 Geberit-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 611,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 069,51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,70 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Geberit eine Marktkapitalisierung von 20,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
19.01.26
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Zürich: SMI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)
|
16.01.26