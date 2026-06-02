Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Profitable Geberit-Investition?
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02.06.2026 10:04:20
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Geberit-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 381,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,262 Geberit-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.06.2026 131,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 499,10 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,00 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Geberit einen Börsenwert von 16,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Geberit
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