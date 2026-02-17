Geberit Aktie

Lohnendes Geberit-Investment? 17.02.2026 10:11:40

SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Geberit-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Geberit-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Geberit-Anteile bei 536,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Geberit-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,187 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,07 CHF, da sich der Wert einer Geberit-Aktie am 16.02.2026 auf 638,20 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 119,07 CHF, was einer positiven Performance von 19,07 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Geberit einen Börsenwert von 21,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Geberit

