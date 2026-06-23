SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geberit-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Geberit-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Geberit-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 688,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,145 Geberit-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 22.06.2026 76,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 524,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,80 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Geberit betrug jüngst 17,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at