Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Lohnende Geberit-Investition?
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04.08.2026 10:03:42
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geberit-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Geberit-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 629,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,159 Geberit-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (546,60 CHF), wäre die Investition nun 86,90 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,10 Prozent.
Jüngst verzeichnete Geberit eine Marktkapitalisierung von 17,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com
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