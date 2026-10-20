Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Geberit-Anlage
|
20.10.2026 10:03:36
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 10 Jahren verdient
Am 20.10.2016 wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 426,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 23,447 Geberit-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 13 036,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 556,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30,36 Prozent.
Jüngst verzeichnete Geberit eine Marktkapitalisierung von 17,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Geberit
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI letztendlich stärker (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SLI nachmittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|Gewinne in Zürich: SMI nachmittags stärker (finanzen.at)
|
20.10.26
|SMI-Handel aktuell: SMI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI mittags freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Geberit AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Geberit AG (N)
|601,00
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.