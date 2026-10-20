SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Geberit-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 20.10.2016 wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 426,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 23,447 Geberit-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 13 036,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 556,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30,36 Prozent.

Jüngst verzeichnete Geberit eine Marktkapitalisierung von 17,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at