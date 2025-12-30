SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Geberit-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Geberit-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 435,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Geberit-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,230 Geberit-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (616,40 CHF), wäre die Investition nun 141,54 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 41,54 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Geberit eine Börsenbewertung in Höhe von 20,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at