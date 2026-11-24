Bei einem frühen Investment in Geberit-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Geberit-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Geberit-Anteile bei 618,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,617 Geberit-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 585,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 946,01 CHF wert. Mit einer Performance von -5,40 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Geberit belief sich jüngst auf 18,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at