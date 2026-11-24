Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Lohnende Geberit-Investition?
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24.11.2026 10:03:35
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Geberit-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Geberit-Anteile bei 618,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,617 Geberit-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 585,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 946,01 CHF wert. Mit einer Performance von -5,40 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Geberit belief sich jüngst auf 18,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Geberit
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